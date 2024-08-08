В Астрахани по подозрению в мошенничестве задержали экс-главу города

Сотрудники правоохранительных органов в Астрахани задержали бывшего главу городской администрации Олега Полумордвинова, его экс-заместителя Ивана Сапрыкина, возглавлявшего управление дорожного хозяйства и транспорта, а также директора ООО «Айтиком» Виктора Федорова, сообщается 8 августа на сайте властей Астраханской области.
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