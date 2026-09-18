В «ЛизаАлерт» объяснили, как выжить грибникам, заблудившимся в лесу

По словам главы отряда Григория Сергеева, тактика зависит от того, знает ли кто-то о маршруте потерявшегося — от этого зависит, оставаться на месте или пытаться выбраться самостоятельно.
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