Канада может заблокировать США доступ к Pornhub

Канада может применить свое "ядерное оружие" против США — заблокировать жителям США доступ к одному из самых популярных сервисов по просмотру порнографического контента Pornhub, ведь серверы компании находятся именно в Монреале.
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