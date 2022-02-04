Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Олимпиада-2022. Женская сборная России играет со Швейцарией, Китай против Дании

В Пекине продолжается женский олимпийский хоккейный турнир.  Пекин-2022 Олимпийский хоккейный турнир (женщины) Групповой этап Группа А Положение команд: Канада – 3 (1), США – 3 (1), Россия – 0 (0), Финляндия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх