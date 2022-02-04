Олимпиада-2022. Женская сборная России играет со Швейцарией, Китай против Дании

В Пекине продолжается женский олимпийский хоккейный турнир. Пекин-2022 Олимпийский хоккейный турнир (женщины) Групповой этап Группа А Положение команд: Канада – 3 (1), США – 3 (1), Россия – 0 (0), Финляндия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).
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