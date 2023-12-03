Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк

Как сообщила пресс-служба администрации Черновицкого облсовета, украинский общественно-политический деятель, ученый, дипломат, соавтор с Левком Лукьяненко "Акта провозглашения Независимости Украины" Леонтий Сандуляк скончался на Украине .
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