На 42% уменьшилось кол-во обсуждений Украины в соцсетях - отчет Brand Ukraine

В 2023 году зафиксирован спад активного внимания к Украин в международных медиа. Об этом сообщает глава Brand Ukraine Мария Липяцька во время презентации отчета организации о восприятии Украины в мире в 2023-м.
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