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Гимнастка Денхолландер о Валиевой: «Не хватает напора со стороны общественности, которая скажет, что мы не будем участвовать в Олимпиадах, где страны могут поступать так с детьми»

Бывшая американская гимнастка, ныне юрист Рэйчел Денхолландер прокомментировала новость о допинге у российской фигуристки Камилы Валиевой, сдавшей положительный тест на триметазидин.

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