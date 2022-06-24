Боевики ВСУ обстреляли «Точкой-У» города Стаханов и Брянка в ЛНР

Вооружённые Силы Украины в ночь на 24 июля совершили обстрел тремя ракетами из тактического ракетного комплекса «Точка-У» нанеся удары по городам Стаханов и Брянка, а также по поселку Тепличное, расположенным в Луганской Народной Республике.