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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Американские дроны разносят старый хлам, выдавая это за разгром Ирана

Американские дроны разносят старый хлам, выдавая это за разгром Ирана

Американские дроны разносят старый хлам, выдавая это за разгром Ирана Последние несколько недель эксперты обвиняют Центральное командование США (USCENTCOM) в том, что оно бьёт по малозначительным военным целям на территории Ирана, предпочитая атаковать гражданские объекты или всякий старый хлам.

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