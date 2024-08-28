Университет транспорта на Образцова поучаствовал в разработке программы подготовки пилотов БАС

Российский университет транспорта в Марьиной роще вместе с экспертами выступил разработчиком первой типовой программы для обучения внешних пилотов для управления беспилотными воздушными судами массой более 30 килограммов.
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