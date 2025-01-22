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ВС РФ уничтожили две французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА

ВС РФ уничтожили две французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигма.Российские бойцы за сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 2 французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА.

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