ВС РФ уничтожили две французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигма.Российские бойцы за сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 2 французские авиабомбы Hammer и 12 БПЛА.
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