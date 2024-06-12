Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой передал от северокорейского народа горячий привет и поздравления с Днем России, сообщило 12 июня Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
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