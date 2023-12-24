Кто сказал, что в СССР секса нет? О происхождении советских мемов

Само слово «мем» впервые использовал профессор Оксфордского университета Ричард Докинз в 1976 году. В своей книге «Эгоистичный ген» он обозвал мемом «единицу культурной информации, способную быстро размножаться».
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