Школьники, которые пойдут в 11 класс в 2027/28 учебном году, продолжат учиться по действующему стандарту — новый ФГОС для старшей школы заработает с 1 сентября 2027 года.
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