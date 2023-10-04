Аналитики выяснили самые популярные ремонтные работы в Петербурге

За последние полгода спрос на ремонт и отделку потолков вырос в 4,5 раза. За последние полгода спрос на ремонт и отделку потолков в Петербурге вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим полугодием, а самым популярным запросом стала установка натяжных потолков.
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