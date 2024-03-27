Россия впервые получила официальный ответ от Великобритании по Скрипалям

Россия впервые с 2018 года получила официальный ответ от МИД Великобритании по инциденту с Сергеем и Юлией Скрипалями, произошедшему в марте того же года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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