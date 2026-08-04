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Подтверждение возраста подростков привязали к мессенджеру MAX

Подтверждение возраста подростков привязали к мессенджеру MAX

Идентификацию возраста подростков привязали к мессенджеру MAX.Подростки от 14 лет смогут зарегистрировать Цифровой ID в МАХ для подтверждения возраста и соцстатуса в кинотеатрах, музеях и транспорте, чтобы получать скидки.

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