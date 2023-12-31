Депутатов с нового года пересаживают на отечественные автомобили

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты для служебных поездок будут использовать автомобили «Москвич», Lada и AurusВ гараж Госдумы поступили первые машины Lada Vesta.
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