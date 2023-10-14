Компания Apple подала в суд на производительницу пастилы из Орла

Никаких исков с Запада не принимать! Наоборот, разрешить любое использование любых западных знаков, продуктов, изобретений и прочих. Как китайцы!

Вадим Кузнецов

а что, Apple Inc где-то запатентовал слово Ecoapple? Вроде бы нет. Для такой фирмы лезть в патентные тролли несолидно. Особенно после истории с Apple Records