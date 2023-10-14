Производительница пастилы из Орла, Людмила Салтыкова, может потерять свой бизнес из-за требования компании Apple заплатить ₽5 млн за использование в логотипе целого яблока с листочком и слова «apple» в названии.
Компания Apple подала в суд на производительницу пастилы из Орла
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Никаких исков с Запада не принимать! Наоборот, разрешить любое использование любых западных знаков, продуктов, изобретений и прочих. Как китайцы!
Ответить
3 час.
Вадим Кузнецов
а что, Apple Inc где-то запатентовал слово Ecoapple? Вроде бы нет. Для такой фирмы лезть в патентные тролли несолидно. Особенно после истории с Apple Records
Ответить
1 час.
Владимир Курюкин
Согласен.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии