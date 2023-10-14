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Компания Apple подала в суд на производительницу пастилы из Орла

Компания Apple подала в суд на производительницу пастилы из Орла

Производительница пастилы из Орла, Людмила Салтыкова, может потерять свой бизнес из-за требования компании Apple заплатить ₽5 млн за использование в логотипе целого яблока с листочком и слова «apple» в названии.

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Комментарии
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М
ММ
Никаких исков с Запада не принимать! Наоборот, разрешить любое использование любых западных знаков, продуктов, изобретений и прочих. Как китайцы!
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3 час.
Вадим Кузнецов
а что, Apple Inc где-то запатентовал слово Ecoapple? Вроде бы нет. Для такой фирмы лезть в патентные тролли несолидно. Особенно после истории с Apple Records
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1 час.
Владимир Курюкин
Согласен.
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1 час.

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