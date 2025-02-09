В Москве временно закрыли клинику, где женщины получили сепсис при ЭКО

В Москве приостановили работу клиники после поступления пациенток с сепсисом, которые прошли ЭКО. Проверкой занимаются сотрудники столичного управления Роспотребнадзора и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии