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Серийный отравитель из Балашихи признался в новых жертвах

В рамках расследования уголовного дела серийного отравителя из Балашихи Артема Миссюры, который отравил членов своей семьи химическими веществами, были выявлены и другие аналогичные преступления молодого человека.

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