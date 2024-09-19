Серийный отравитель из Балашихи признался в новых жертвах

В рамках расследования уголовного дела серийного отравителя из Балашихи Артема Миссюры, который отравил членов своей семьи химическими веществами, были выявлены и другие аналогичные преступления молодого человека.
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