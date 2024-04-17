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Амурчанам запретили жарить шашлыки в лесу

Амурчанам запретили жарить шашлыки в лесу

Особый противопожарный режим ввели на территории всей Амурской области. В связи с этим ограничивается пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, а также разведение костров, чтобы пожарить шашлыки на природе.

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