Амурчанам запретили жарить шашлыки в лесу

Особый противопожарный режим ввели на территории всей Амурской области. В связи с этим ограничивается пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, а также разведение костров, чтобы пожарить шашлыки на природе.
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