Жаир Болсонару остался в реанимации: состояние ухудшилось после операции

Состояние бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после операции на кишечнике. Он остается в отделении интенсивной терапии клиники DF Star в Бразилиа, где пройдет дополнительные обследования.
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