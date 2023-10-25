Рамасвами призвал США согласиться с вхождением новых регионов в РФ

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами призвал Вашингтон согласиться с вхождением Донецкой, Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
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