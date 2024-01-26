В военной лаборатории в Москве началась расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76

В обломках военного самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины, удалось найти черные ящики, оказалось, что их состояние позволяет провести расшифровку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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