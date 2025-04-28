Без лишних ушей: раскрыто, о чем шептались Трамп и Зеленский в Ватикане

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин раскрыл детали встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Ватикане.
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