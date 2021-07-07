Все о сексе и отношениях :)Шурыгина показывает себя почти всю Всё верно, девочка силикон в сиськи ставила не для того, чтобы дома в ситцевом халате сидеть и чай пить.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЗСергей ЗюкинНу и х.. с ней, с этой Шурыгиной, много чести люшке! Ей теперь надо папика побогаче сыскать, чтобы "изнасиловал" на несколько лямов УЕ, а, ещё лучше, "залететь"!😜ДЕДенис ЕфремовДевчонка супер...АлекС Александр СафаровПарень отсидел из-за этой сукиКГКто ГдеТак не заплатил вовремя наверно...Гаражный кооператив ЛАДАДоска грязная, не строганная и дерьмовой краской обмазана.Мао ЦзэдунДрянь дрянью, смотреть не на что...Александр НадежинПока молодая и тело хорошо ....деньги делает -правильно....ума то на "дондышке "......да и ум и знания в этой стране не нужны #😅😉😊😂Комментировать
Свежие комментарии