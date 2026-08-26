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Рамблер

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Канье Уэста пригласили в музей пыток в России

Канье Уэста пригласили в музей пыток в России

Директор Музея Средневековья и пыток в Сукко, расположенного в Краснодарском крае, Владимир Владимиров записал обращение к американскому рэперу Канье Уэсту на фоне скандала с его концертом в Санкт-Петербурге.

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