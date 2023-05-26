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В столкновении под Брянском пострадала 33-летняя женщина на Nissan

В столкновении под Брянском пострадала 33-летняя женщина на Nissan

По предварительной информации, 33-летняя женщина на Nissan NOTE ехала в направлении Орла, при развороте с обочины в месте, где данный маневр запрещен, не уступила дорогу и столкнулась со следовавшим позади в попутном направлении автомобилем Audi 1 .

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