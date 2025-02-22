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В Германии заявили о возможном «немецком Майдане» после выборов

В Германии заявили о возможном «немецком Майдане» после выборов

Экс-депутат бундестага Гердт заявил о протестах после выборов в Германии Экс-депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт заявил о масштабных протестах и возможном «немецком Майдане» после выборов.

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