В Германии заявили о возможном «немецком Майдане» после выборов

Экс-депутат бундестага Гердт заявил о протестах после выборов в Германии Экс-депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт заявил о масштабных протестах и возможном «немецком Майдане» после выборов.
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