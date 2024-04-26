Ямальский филиал фонда «Защитники Отечества» принял участие в региональном родительском форуме в Салехарде

Форум прошел на базе Ямальского многопрофильного колледжа. На мероприятии более 160 родителей со всех муниципальных образований обсудили вопросы воспитания детей в семье и школе с ведущими спикерами педагогики, советниками директоров школ и представителями окружных ведомств.