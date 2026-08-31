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Царьград

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Politico: более 100 тыс. русских уехали в Грузию из-за мобилизации

Politico: более 100 тыс. русских уехали в Грузию из-за мобилизации

Politico сообщило, что более 100 тысяч русских якобы покинули Россию, направившись в Грузию из-за мобилизационных опасений.

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