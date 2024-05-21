Клиники Германии
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Клиники Германии

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Helios

Отделение урологии в Helios Amper-Klinikum Dachau предлагает комплексный подход к диагностике и лечению заболеваний мочеполовой системы у мужчин, женщин и детей.

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