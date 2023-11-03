Депутат Кнессета рассказал о создании комиссии по расследованию событий 7 октября

По окончании военных действий будет создана государственная комиссия по расследованию в отношении ответственных лиц, которые допустили террористическую атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.
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