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Депутат Кнессета рассказал о создании комиссии по расследованию событий 7 октября

Депутат Кнессета рассказал о создании комиссии по расследованию событий 7 октября

По окончании военных действий будет создана государственная комиссия по расследованию в отношении ответственных лиц, которые допустили террористическую атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

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