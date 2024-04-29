Китайская теория “избыточных мощностей”: ошибки

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

В последнее время несколько западных политиков и СМИ раздули ложную версию о “переизбытке мощностей” в Китае, нацелив ее на “новые три” отрасли – новые энергетические автомобили (NEV), литиевые батареи и фотоэлектрическую продукцию.