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В России вслед за ресторанами начали массово закрываться бары

В России вслед за ресторанами начали массово закрываться бары

В российских городах-миллионниках за последний год количество баров сократилось на 6%. На фоне снижения покупательной способности населения и перехода россиян к более жесткой экономии заведения стали закрываться сотнями.

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