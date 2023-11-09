Одной фразой про отцов и детей девушка взбесила весь Твиттер. А потом поставила красивый шах и мат

В сети началась буря после того, как одна девушка прокомментировала вот этот пост: «Прекрасное у нас поколение: мы считаем, что наши родители должны нам все, виним их в отсутствии поддержки и внимания, но сами мы им ничего не должны и даже их желания нас бесят.