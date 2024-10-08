Замглавы МИД Грушко: между РФ и НАТО есть горячие линии для чрезвычайных случаев

У Российской Федерации и НАТО есть горячие линии для связи, а министр обороны Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин сохраняют диалог, однако существующие каналы предназначены в первую очередь для чрезвычайных случаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии