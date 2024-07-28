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BBC хочет пригласить Саутгейта экспертом на ТВ в пару к Линекеру. Экс-футболист называл игру Англии при Гарете «дерьмом»

BBC хочет пригласить Саутгейта экспертом на ТВ в пару к Линекеру. Экс-футболист называл игру Англии при Гарете «дерьмом»

Руководители BBC возлагают большие надежды на яркое противостояние в прямом эфире после того, как по ходу Евро-2024 бывший форвард англичан называл игру Англии при Гарете «дерьмом».

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