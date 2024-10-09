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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миллион рублей – это как второе место на Кубке мира. Топовый француз может и подумать». Лазовский о призовых в клубном биатлоне

– Недавно IBU принял решение продлить отстранение наших и российских биатлонистов. Как-то встретил эту новость по-особому или не обращаешь внимания на это? – Не скажу, что не обращаю внимания на такие решения.

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