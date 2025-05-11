Ведущий китайский производитель чипов SMIC сообщил о сбоях из-за невозможно...

Ведущий китайский производитель чипов SMIC сообщил о сбоях из-за невозможности обслуживать американское оборудованиеКитайская компания SMIC, ведущий производитель полупроводников, предупредила о возможном снижении выручки во втором квартале на 6 % из-за сбоев в обслуживании оборудования и проблем с проверкой новых установок.
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