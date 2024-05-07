Шойгу поздравил военных с освобождением сел Котляровка и Соловьево

Подразделения успешно решают задачи на сложных направлениях Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с освобождением села Соловьево в ДНР.