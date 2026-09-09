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Царьград

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Учитель на школьной линейке взорвал соцсети 798 тыс. просмотров

Учитель на школьной линейке взорвал соцсети 798 тыс. просмотров

На школьной линейке учитель, снятый русской женщиной, вызвал всплеск интереса в соцсетях. Видео с ним собрало 798 тысяч просмотров.

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