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Черевченко после 0:3 от «Зенита»: «Поговорю с тренером по стандартам – каждый штрафной нес «Факелу» такую же опасность, как пенальти» 

Главный тренер воронежского клуба высказался после матча 1-го тура Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:3).

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