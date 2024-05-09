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Ветеран из окружения Путина на параде: живу за погибшего брата-близнеца

Ветеран из окружения Путина на параде: живу за погибшего брата-близнеца

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Куропатков, сидевший по правую руку от Владимира Путина на Параде Победы, рассказал, что во время битвы за Сталинград отвечал за переправу боеприпасов через Волгу.

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