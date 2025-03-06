Автоэксперт Баканов сообщил, что нужно поменять в машине весной

С авто следует смыть реагенты Как такового понятия «весенняя подготовка автомобиля» у шоферов на самом деле нет, но есть несколько узлов, которые могут потребовать внимания, рассказал РИАМО автоэксперт Петр Баканов.
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