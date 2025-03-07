Главные тезисы с выступления Сергея Леонова на «Правительственном часе» в Госдуме – 5 марта 2025

Новый глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил на «Правительственном часе», посвящённом кадровому обеспечению медицинских и образовательных организаций — о чем он сказал: — Государственные и частные клиники не должны конкурировать за редких специалистов.
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