Главные тезисы с выступления Сергея Леонова на «Правительственном часе» в Госдуме – 5 марта 2025

Новый глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил на «Правительственном часе», посвящённом кадровому обеспечению медицинских и образовательных организаций — о чем он сказал: — Государственные и частные клиники не должны конкурировать за редких специалистов.