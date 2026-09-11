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«Это просто опасно!» Хэмилтон разозлил соперников во время тренировки

PirelliПилот Ferrari Льюис Хэмилтон оказался в центре сразу нескольких эпизодов с блокировками во время первой тренировки Гран При Испании на новой трассе Мадринг в Мадриде.

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