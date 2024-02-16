Lenovo показала ноутбук с прозрачным дисплеем. Его представят на MWC 2024

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне в конце февраля китайская компания Lenovo покажет публике ноутбук с полностью прозрачным экраномНикакой официальной информации о ноутбуке пока нет, но судя по изображениям, кроме прозрачного дисплея устройство получит плоскую сенсорную клавиатуру.