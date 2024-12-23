Председатель СК России поручил представить доклад по доводам жителей поселения Сосенское города Москвы о нарушении их прав на доступ к социальной инфраструктуре

В социальных медиа опубликовано коллективное обращение жителей поселения Сосенское города Москвы, в котором сообщается о строительстве вблизи их домов многоквартирного комплекса без соответствующей инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии